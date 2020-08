Africa, l’Oms: “Libera dalla Polio, eradicato il virus selvaggio” (Di martedì 25 agosto 2020) “Oggi festeggiamo un altro trionfo della salute pubblica: l’eradicazione del Poliovirus selvaggio in Africa. Un risultato incredibile e un motivo di celebrazione di cui c’era tanto bisogno”. Con queste parole il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato la certificazione dell’Africa come continente ‘Poliofree’, libero dal Poliovirus selvaggio. L’occasione per l’annuncio è stato oggi l’incontro virtuale organizzato fra i ministri della Sanità e i rappresentanti dei Paesi Africani per la settantesima sessione del Comitato regionale Oms per l’Africa, organo decisionale ... Leggi su meteoweb.eu

