Africa libera dalla polio, l’annuncio dell’Oms: “Trionfo della salute pubblica, risultato incredibile” (Di martedì 25 agosto 2020) In Africa è stato eradicato l’ultimo ceppo rimasto della polio, e così il continente è libero dal poliovirus selvaggio. “Un risultato incredibile e un motivo di celebrazione di cui c’era tanto bisogno”, ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, annunciando la notizia che è “un altro trionfo della salute pubblica”. “L’infrastruttura costruita e le lezioni apprese attraverso lo sforzo di eradicazione della polio sono strumenti vitali che i paesi” dell’area “devono applicarsi alle molte altre sfide sanitarie da affrontare e al ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Africa libera dalla polio, l’annuncio dell’Oms: “Trionfo della salute pubblica, risultato incredibile”) Playhitmu… - CarloRezzano : non si comprende che l'Africa libera, in libertà,non si organizzi vs i dittatori anche internazionure,,spa.joint vent - Fashiondonne1 : SE LA FRANCIA NON LIBERA L'AFRICA, GLI AFRICANI CI DISTRUGGERANNO. Colpo di stato in Mali: schiaffo alla Francia. K… - IssiakaZougba : Dopo 5 anni, primo scambio a ruota libera su Africa, Italia, Caritas, dottorato e il mio svoltare le spalle a certi… - SandounoTw : Perché finché la fonte non sarà limpida, nessun fiume potrà essere trasparente. L'Africa è l'origine. Se non la si… -

Ultime Notizie dalla rete : Africa libera Africa libera dalla polio, l’annuncio dell’Oms: “Trionfo della salute pubblica, risultato… Il Fatto Quotidiano AFRICA - Fino a 59 milioni le persone in grave crisi alimentare nell’Africa dell’ovest per le restrizioni per il Covid-19

Roma (Agenzia Fides) - Le misure di prevenzione adottate per rallentare il tasso di infezioni da Covid-19 in Africa occidentale potrebbero avere un serio impatto sulla sicurezza alimentare e nutrizion ...

Tedros (Oms): eradicazione polio in Africa “un risultato fantastico”

Roma, 25 ago. (askanews) – “Oggi festeggiamo un successo della Salute pubblica, l’eradicazione del poliovirus selvaggio in Africa. Un risultato fantastico”: è quanto ha detto il direttore generale del ...

Roma (Agenzia Fides) - Le misure di prevenzione adottate per rallentare il tasso di infezioni da Covid-19 in Africa occidentale potrebbero avere un serio impatto sulla sicurezza alimentare e nutrizion ...Roma, 25 ago. (askanews) – “Oggi festeggiamo un successo della Salute pubblica, l’eradicazione del poliovirus selvaggio in Africa. Un risultato fantastico”: è quanto ha detto il direttore generale del ...