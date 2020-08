Adriana Peluso positiva al Coronavirus (Di martedì 25 agosto 2020) Adriana Peluso l'abbiamo vista circa una settimana fa avvinghiata a Giacomo Urtis, amico speciale (tanto speciale) dell'ex gieffina ed ex corteggiatrice che si è mostrata a baciarsi con il chirurgo dei VIP. "Sono bisex" era stata la spiegazione di Urtis ai tanti che si erano incuriositi guardando lo scatto. Giacomo Urtis rivela: “Sono bisex”. E bacia Adriana Peluso Il chirurgo plastico dei vip Giacomo Urtis ha baciato la ex concorrente del Grande Fratello e Uomini e Donne Adriana Peluso, rivelando di essere bisessuale. 25 agosto 2020 12:47. Leggi su blogo

oltremareee : RT @screnni: AGGIUNGIAMO Antonella Mosetti ?? Aida Yespica ?? Adriana Peluso ?? Usain Bolt ?? Flavio Briatore ?? - Gioiaste1 : RT @screnni: AGGIUNGIAMO Antonella Mosetti ?? Aida Yespica ?? Adriana Peluso ?? Usain Bolt ?? Flavio Briatore ?? - screnni : AGGIUNGIAMO Antonella Mosetti ?? Aida Yespica ?? Adriana Peluso ?? Usain Bolt ?? Flavio Briatore ?? - darveyfeels_ : RT @screnni: Mi segnalano Adriana Peluso positiva ?? Ex gieffina e corteggiatrice, una settimana fa ha limonato Urtis Stiamo tuned ??????? - Spiralwavemood : RT @screnni: Mi segnalano Adriana Peluso positiva ?? Ex gieffina e corteggiatrice, una settimana fa ha limonato Urtis Stiamo tuned ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Adriana Peluso

Gossip Fanpage

Ex concorrente del Grande Fratello ( edizione 12 condotta da Alessia Marcuzzi); ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi fidanzata di Giacomo Urtis. Adriana Peluso è una delle tante ragazze popolari ...Adriana Peluso si aggiunge alla lista di famosi che, rientrati dalle vacanze, hanno scoperto di essere positivi al coronavirus, per poi rendere pubblica la notizia a mezzo social. Adriana è un ex volt ...