Addio William e Harry, il nuovo “principe” è Achille di Grecia: 20 anni, ha recitato in Beautiful [FOTO] (Di martedì 25 agosto 2020) Vent’anni, biondo e pelle abbronzata. Il terzo figlio di Pavlos di Grecia e Marie-Chantal Miller è cresciuto tra Londra e New York; due luoghi contaminati dal fascino cinematografico di Hollywood. Achille è un ragazzo che vanta già una certa fama come un playboy dalle grandi ambizioni. Vorrebbe diventare attore e la somiglianza con David Beckham risulta esser quantomeno un vantaggio. Ma non è tutto, perché sembra essere quel “principe” che presto farà parlare di sé, come un tempo facevano William ed Harry. Achille di Grecia: il “principe rubacuori” Il terzogenito di Pavlos e Marie-Chantal si divide tra Londa e New York, dove studia e getta le basi per vivere un futuro da vera star. Ha molte ... Leggi su velvetgossip

Addio William e Harry. A fare concorrenza ai principi inglesi, entrambi ormai sposati e con figli, c’è il giovane Achille di Grecia, che per il suo fascino si è già guadagnato il soprannome di “princi ...

