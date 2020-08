Addio a Montalbano, fan senza parole per la notizia (Di martedì 25 agosto 2020) Questo articolo . Luca Zingaretti ha fatto chiarezza sul suo futuro. L’attore starebbe per prendere una decisione molto importante. Ma di che cosa si tratta? Luca Zingaretti è secondo alcun dubbio uno degli attori più amati e stimati. Ad avergli dato la definita consacrazione e un’immancabile notorietà è stato in primis il ruolo del commissario Montalbano. La serie … Leggi su youmovies

