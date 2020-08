ABI, oltre 72 miliardi di finanziamenti chiesti al Fondo Garanzia (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – oltre 72 miliardi di euro sono stati richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia per concedere finanziamenti alle PMI. Lo ha fatto sapere l’ABI, riavviando il consueto monitoraggio dell’andamento dei prestiti con Garanzia statale previsto dal Decreto Liquidità. Sino a ieri, 24 agosto 2020, le domande di finanziamento hanno raggiunto 72,11 miliardi, per 1 milione e 6mila domande, di cui 843mila fino a 30 mila euro, per un importo complessivo di 16,69 miliardi di Euro. Leggi su quifinanza

