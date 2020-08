A2A, Mazzoncini “Saremo sempre di più un player nazionale” (Di martedì 25 agosto 2020) SAN FILIPPO DEL MELA (MESSINA) (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando sul nuovo piano industriale di A2A, che verrà proposto alla fine di novembre o inizio di dicembre, e in questo contesto il progetto di riconversione del sito di San Filippo Del Mela è uno di quelli principali”. Lo ha detto all'Italpress l'amministratore delegato e direttore generale di A2A, Renato Mazzoncini, in occasione di una visita alla centrale di San Filippo del Mela, nel Messinese.“Confermiamo i 450 milioni di investimento per la nuova centrale di cogenerazione a gas e per tutta la parte di economia circolare, quindi plastica, vetro e frazione organica del rifiuto solido urbano, che valorizzerà il sito in maniera importante – ha aggiunto Mazzoncini -. A2A è un'azienda multiservizi e in grado di portare competenze sia sul fronte ... Leggi su iltempo

