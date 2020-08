A volte la cosa migliore per salvare il mondo è fare di meno (Di martedì 25 agosto 2020) Idealmente dovremmo mettere da parte il concetto secondo cui il nostro valore morale è definito da quello che realizziamo e sentirci in pace quali che siano i risultati che otteniamo. Leggi Leggi su internazionale

Quando i mini focolai delle scorse settimane sembravano archiviati, Salerno torna a fare i conti con il nuovo coronavirus a causa dei rientri dalle vacanze. Sotto osservazione c'è proprio la Sardegna.

Retailer, come cambieranno? Il punto di Manhattan Associates

Il settore del retail è in uno stato di mutamento. Mentre le vendite a livello eCommerce potrebbero superare tutte le aspettative, molti negozi fisici sono ancora chiusi. Nonostante il lockdown, tutta ...

