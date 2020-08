A Singapore c’è il primo Apple Store galleggiante (Di martedì 25 agosto 2020) (Photo by ROSLAN RAHMAN/AFP via Getty Images)Sul lungomare di Singapore, isola città-stato a sud della Malesia, Apple è in procinto di aprire il primo Apple Store galleggiante, denominato ufficialmente Apple Marina Bay Sands. Si tratta del 512esimo retail shop Apple aperto nel mondo. Ubicato su uno specchio d’acqua che in precedenza era occupato dal nightclub Avalon nel lungomare di Singapore, sede dell’hotel di lusso Marina Bay Sands, è caratterizzato da una peculiare forma sferica ed è il terzo Apple Store di Singapore dopo Orchard Road, aperto nel 2017, e l’Apple Jewel Changi Airport, ... Leggi su wired

c_appendino : Per assicurarsi 5 anni di Atp Finals, Torino ha dovuto battere la concorrenza di Tokyo, Londra, Manchester e Singap… - italiasingapore : A Singapore c’è il primo Apple Store galleggiante - Sara97952646 : @taniacips @BrutalDeluxe2 @MedBunker Non voglio minimizzare le tue paure, ma a Singapore le scuole hanno riaperto d… - Nicosig1997 : Difficile perché c'è ne sono più di uno: Spa, Suzuka, Montreal, Singapore, Silverstone, Hungaroring, Le Castellet,… - daxsnowd : RT @gzibordi: cosa c'entra la Finlandia che sono 4 milioni di persone isolate e nessuno ci viaggia e ci porta il Covid ? Giappone,Taiwan,S… -

Ultime Notizie dalla rete : Singapore c’è PRETTY GORZA è candidata "quote rosa" per le primarie SEL di Treviso | Oggi Treviso | News | Il quotidiano con le notizie di Treviso e Provincia Oggi Treviso