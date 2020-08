45 anni fa usciva Born To Run di Bruce Springsteen, il disco che fece del Boss una rockstar (Di martedì 25 agosto 2020) Per una misteriosa congiunzione astrale, o per puro caso, Born To Run di Bruce Springsteen fa parte di quei capolavori dietro i quali si sono consumate delusioni, tensioni, rabbia disfattista e minacce di dare forfait. Quando il 25 agosto 1975 il disco fu sputato fuori dall'industria discografica già satura di rock, Born To Run di Bruce Springsteen era un prodotto sofferto e sincero. Il disco non era forte soltanto della title-track: è vero, Born To Run è volgarmente definito uno dei tanti inni generazionali che solo il rock può partorire, e di "parto" dobbiamo parlare inevitabilmente quando ci riferiamo al terzo disco del Boss che proprio grazie alla sua ... Leggi su optimagazine

