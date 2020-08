“250 case sgomberate nella notte”. Sardegna, le fiamme avvolgono la bellissima città costiera (Di martedì 25 agosto 2020) Sono state ore di paura in Sardegna, per le fiamme, finalmente spente, nel borgo costiero di Tanaunella, a Budoni: un grande lavoro dalle squadre a terra del Corpo Forestale dell’agenzia Forestas dei Vigili del Fuoco, dai barracelli e volontari. Alle prime ore del mattino alcuni dei cento ospiti dei villaggi di Matt’e Peru e Sa Raiga, evacuati precauzionalmente, hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni, mentre una trentina tra bambini e anziani sono stati collocati in delle strutture alberghiere della zona. Aperta intorno alle 4 la statale 125 che collega Budoni con Posada chiusa a causa delle fiamme arrivate a ridosso della strada, dove hanno operato Polizia stradale e Carabinieri. Intorno alle 7 sono partiti i lanci di due elicotteri del Corpo Forestale delle basi di Farcana e Alà dei Sardi ... Leggi su caffeinamagazine

