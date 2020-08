2,5 milioni di lavoratori da sostituire nei prossimi 5 anni (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Tra il 2020 e il 2024 il sistema economico italiano dovrà sostituire oltre 2,5 milioni degli attuali occupati, perchè questi ultimi avranno raggiunto l'età di pensionamento o per altre cause. Questo dato, sommato agli incrementi (o alla diminuzione) degli occupati previsti in base ai possibili andamenti annuali del PIL, determinerà un fabbisogno complessivo compreso tra 1,9 e 2,7 milioni di lavoratori. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento (luglio 2020) del modello di previsione dei fabbisogni occupazionali sviluppato nell'ambito del Sistema informativo Excelsior da Unioncamere, prendendo come base due possibili scenari per l'andamento (di espansione o di contrazione) dell'economia: secondo lo scenario A (“base”) la crescita economica potrà ... Leggi su iltempo

