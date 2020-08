25 agosto: il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia, i dati della Protezione Civile (Di martedì 25 agosto 2020) Ieri 953 contagi con quattro morti, il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia del ministero della Salute e i dati della Protezione Civile La suddivisione dei nuovi casi nelle regioni: in Veneto oggi i casi sono 119, con tre nuovi decessi. I casi attualmente positivi sono cresciuti di 71 unità, passando da 2048 a 2.119. In Basilicata ci sono 3 nuovi contagi su 502 tamponi effettuati ieri; i casi riguardano 2 persone residenti nel comune di Matera e 1 persona residente in Puglia, non conteggiata e in isolamento nella propria regione. Non ci sono nuove vittime. Nelle Marche sono 11 i positivi registrati nelle ultime 24 ore su 850 tamponi effettuati: 3 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di ... Leggi su nextquotidiano

SkyTG24 : #Coronavirus Italia, il #bollettino del 23 agosto: 259.345 casi totali, 7 morti in 24 ore. C'è stato un incremento… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 agosto: 1.210 nuovi casi e 7 morti nelle ul... - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, ultime news. Il bollettino: 1071 nuovi casi e 3 morti. Sono stati analizzati 77.674 tamponi… - Noovyis : (25 agosto: il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia, i dati della Protezione Civile) Playhitmusic -… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#Abruzzo #Coronavirus #COVID__19 -