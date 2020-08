Zlatan Ibrahimovic non va a Milanello ma il rinnovo si farà (Di lunedì 24 agosto 2020) Questione di dettagli. Al momento Zlatan Ibrahimovic non non sarà a Milanello per i test ma il rinnovo si farà. Il suo agente, Mino Raiola, cerca di spuntare più possibile. “La trattativa finché esiste è una buona cosa, stiamo parlando ma non abbiamo ancora un accordo. Non è questione di soldi, ma di convinzione, di stile, di tante cose. Se vuole rimanere? Il matrimonio si fa in due, se non voleva rimanere non faceva alcuna trattativa. Io lavoro per trovare soluzioni” dichiara ai microfoni di Sky. Raiola è un tipo tosto. Vuole trarre il massimo vantaggio per il suo assistito. Il Milan infatti è passato da una proposta iniziale di 5 milioni a 6, ma il campione svedese continua a pretenderne 7 netti, senza inserimento di bonus legati a presenze, gol o ... Leggi su laprimapagina

