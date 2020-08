Zaia chiede lo stato d'emergenza subito per le zone del Veneto colpite dal maltempo (Di lunedì 24 agosto 2020) AGI - "Spero che il Governo dichiari lo stato di emergenza in Consiglio dei ministri e lo faccia in presto. Già ieri ho parlato con il capo della Protezione Civile, Borrelli, che, oltre a garantire il suo totale sostegno, mi ha detto di aver già informato il presidente del Consiglio sul fatto. Quindi il Governo è informato". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa organizzato al termine di un sopralluogo a Verona per verificare i danni provocati dal violento nubifragio che ieri si è abbattuto sulla città e su buona parte del Veneto. Danni ingentissimi Quanto accaduto ieri sera nel veronese è "una tragedia paragonabile anche, se su diversa scala, al disastro dell'alluvione del 2010, alla ... Leggi su agi

