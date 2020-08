Ylenia Carrisi, spunta la sua ultima telefonata: il messaggio a Romina e Albano (Di lunedì 24 agosto 2020) La scomparsa di Ylenia Carrisi è una ferita che non si rimarginerà mai nel cuore di ognuno dei membri della famiglia di Albano e Romina. La giovane donna ha sempre mostrato un forte temperamento e che a volte andava in netto contrasto con il carattere di entrambi i genitori… ma cosa si sono detti durante l’ultima telefonata che Ylenia ha fatto a New Orleans? Ognuno dei membri della famiglia Carrisi ricorda Ylenia in modo diverso ma tutti sono dello stesso parere, nel ricordarla con un bagliore diverso dal normale, amante della scrittura, di un’intelligenza spiccata e con tanta sete di conoscenza, e con tantissima voglia di viaggiare in giro per il mondo. Non a caso, New Orleans sarebbe ... Leggi su howtodofor

