Xiaomi rivoluzionerà il mercato top di gamma: ecco il Mi 11 (Di lunedì 24 agosto 2020) In continua crescita anche nel mercato nostrano, la Xiaomi negli ultimi anni ha imparato a farsi apprezzare da una sempre più nutrita schiera di utenti, attratti da buoni devices a prezzi molto attraenti, senza rinunciare ad una affidabilità più che buona. Rivoluzione anche nei top di gamma Il brand cinese ha ovviamente iniziato a farsi conoscere ed apprezzare sopratutto nella fascia entry level e sui medi di gamma, trovando la propria dimensione in questi settori e approfittando del ban relativo a Huawei per “rubare” una grande fetta di mercato, vista l’assenza dei servizi Google, ma negli ultimi anni con il progressivo cambio di trend, che ha visto i medi di gamma diventare quasi dei top, anche Xiaomi ha deciso di adeguarsi da ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi rivoluzionerà Harry e Meghan, è stata sua la decisione di lasciare la Corte ControCopertina