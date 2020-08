WWF promuove turismo marino per la piccola pesca (Di lunedì 24 agosto 2020) Il WWF promuove il turismo marino a supporto della piccola pesca: a settembre al via il progetto a Porto Cesareo (Puglia) e nell’area del Sinis (Sardegna) Nel quadro di un anno difficile, che ha avuto ripercussioni gravissime per la piccola pesca in Italia, è fondamentale saper cogliere le opportunità che il contesto di crisi offre… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

A fare i conti con l'emergenza del Covid-19 è anche la piccola pesca. In tutto il Mediterraneo gli effetti della crisi si fanno sentire su tutto il mercato ittico e in particolar modo sulle pescherie ...

