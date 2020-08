WWE SummerSlam 2020, il ritorno di Roman Reigns dopo 6 mesi (Di lunedì 24 agosto 2020) ORLANDO, Florida, - In un'atmosfera suggestiva come quella creata dal ThunderDome all'interno dell'Amway Center, WWE SummerSlam 2020 si conclude con il botto, con il grande ritorno di Roman Reigns , ... Leggi su corrieredellosport

MarcoErcole1 : Tutto quello che è successo a #SummerSlam (attenzione spoiler ??) nell'articolo sul @CorSport ??… - Matheus_Lica : Era pro Randy Orton ser o novo WWE Champion ?????????? #SummerSlam - TSOWrestling : Incredibile ritorno in casa #WWE: Roman Reigns è tornato durante #SummerSlam! - TSOWrestling : Notizia clamorosa annunciata dalla #WWE durante #SummerSlam - TSOWrestling : Sarà riuscito The Fiend a battere Braun Strowman e a riavere tra le mani il #WWE Universal Championship? -

Ultime Notizie dalla rete : WWE SummerSlam

Nella spettacolo del WWE ThunderDome all'Amway Center, The Big Dog fa il suo rientro a sorpresa al termine del main event ORLANDO (Florida) - Le luci dell’Amway Center di Orlando sembrano spegnersi qu ...ORLANDO (Florida) - In un'atmosfera suggestiva come quella creata dal ThunderDome all'interno dell'Amway Center, WWE SummerSlam 2020 si conclude con il botto, con il grande ritorno di Roman Reigns, ch ...