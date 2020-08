WWE: Risultati Summerslam (Di lunedì 24 agosto 2020) Nella notte si è svolto l‘evento di Summerslam, ci sono stati parecchi Risultati inattesi e un nuovo rientro nel roster. L’evento è stato seguito dai tifosi via webcam, non potendosi recarsi a vedere l’evento dal vivo. Scopriamo i Risultati: Match Kick-off Summerslam il primo match del kick-off a Summerslam ha messo a confronto Apollo Crews e MVP questa volta è stato veramente un 1 VS 1. In tutte le altre sfide MVP si è avvalso dell’aiuto dei propri collaboratori Shelton Benjamin e Bobby Lashley, ma questa volta non è successo ed il risultato si è visto. United States Championship Kick Off Match – Apollo Crews vs MVP. Vincitore: Apollo Crews No Disqualification Match, Loser Leaves WWE – Mandy Rose vs ... Leggi su sport.periodicodaily

Haben04125176 : #SummerSlam ha mostrato dei match emozionanti. Su tutti il match #BrayWyatt vs #Strowman, in quest'ultimo match è r… - SpazioWrestling : SCOPRI CON NOI, TUTTI I RISULTATI LIVE DI WWE SUMMERSLAM 2020 #SpazioWrestling #WWE #SummerSlam - SpazioWrestling : SCOPRI TUTTI I RISULTATI LIVE DI NXT TAKEOVER: XXX #SpazioWrestling #WWE #NXTTakeOver - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante #NXTTakeOver 30 - marcofeltracco : tutti i risultati della scorsa notte -