Wta Cincinnati 2020: Serena Williams, che brivido. Passa al tie-break decisivo contro Rus (Di lunedì 24 agosto 2020) Serena Williams si complica la vita contro Arantxa Rus, ma Passa al tie-break decisivo. La numero tre del tabellone del Wta Premier 5 di Cincinnati rimane la testa di serie più alta rimasta in gara dopo le eliminazioni di Karolina Pliskova e Sofia Kenin nella giornata di ieri. Vittoria da brivido per Serena, che conquista il primo parziale al tie-break per 8 punti a 6. Poi l’avversaria è brava a cancellare tutto e a ristabilire gli equilibri con un perentorio 6-4. La Rus spreca una ghiotta chance sul 6-5 a suo favore, momento in cui ha servito per il match. La Williams risale dal baratro e domina nettamente l’ultimo tie-break per 7 punti a 0. Impresa solo ... Leggi su sportface

