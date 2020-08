World of Warcraft Shadowlands: nuovo trailer per la serie animata che verrà mostrata alla Gamescom (Di lunedì 24 agosto 2020) Mentre i giocatori di World of Warcraft si preparano al loro viaggio nelle Terretetre, una nuova serie animata divisa in quattro parti chiamata Aldilà offre uno sguardo sulle Congreghe che dominano le zone dell'espansione.Sintonizzati per lo streaming in diretta della serata d'apertura della Gamescom, che comincerà alle 11:00 PDT del 27 agosto, per vedere la prima parte di questa nuova serie animata.I fan delle serie animate Araldi della Guerra e Araldi, che hanno preceduto rispettivamente le espansioni Battle for Azeroth e Legion, potranno avere un assaggio di ciò che sta per arrivare con un filmato d'anteprima disponibile da ora sul canale YouTube di World of Warcraft.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Mentre i giocatori di World of Warcraft si preparano al loro viaggio nelle Terretetre, una nuova serie animata divisa in quattro parti chiamata Aldilà offre uno sguardo sulle Congreghe che dominano le ...

