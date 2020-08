«Wonder Woman 1984»: cosa aspettarsi dal nuovo film Dc (Di lunedì 24 agosto 2020) Avrebbe dovuto uscire al cinema per l’estate, per luglio o agosto, ma il Coronavirus ha portato scompiglio ad Hollywood, e Wonder Woman 1984 è stato posticipato a ottobre. Poco se n’è parlato. Ancor meno se ne è sentito. Ma, nel weekend, qualcosa è cambiato. In occasione del DcFanDome, primo evento virtuale organizzato con gli affezionati del fumetto, Patty Jenkins e il cast della pellicola si sono riuniti per mostrare al pubblico il primo trailer completo del film che sarà. E le immagini hanno saputo promettere che ogni attesa verrà ripagata. https://www.youtube.com/watch?v=oU62XjwlNzg Leggi su vanityfair

