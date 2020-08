Wisconsin, afroamericano sparato alle spalle dalla polizia: il VIDEO shock (Di lunedì 24 agosto 2020) Fa discutere negli Stati Uniti quanto accaduto nel Wisconsin, dove un uomo afroamericano, Jacob Blake, è stato colpito a tradimento dalla polizia con degli spari a distanza ravvicinata alla schiena, mentre pare cercasse semplicemente di sedare una lite tra due donne. L’uomo, come mostra il filmato che circola sui media, è stato fermato dalle forze dell’ordine: un agente sembra avvicinarsi, fermarlo e sparargli a bruciapelo tra le urla dei presenti. In alto il VIDEO shock, che potrebbe contenere immagini lesive per soggetti sensibili. Leggi su sportface

ilpost : Nel Wisconsin la polizia ha sparato alle spalle a un uomo afroamericano - SkyTG24 : Usa, poliziotto spara alla schiena e ferisce gravemente un afroamericano davanti ai figli - Corriere : Wisconsin, agente spara a afroamericano alla schiena: è grave - biiebsmile : Kenosha, Wisconsin, domenica pomeriggio. L’uomo è stato sparato davanti ai suoi figli per SETTE volte. Non aveva ar… - itshannigan : RT @perchetendenza: 'Jacob Blake': Perché a Kenosha, in Wisconsin, un afroamericano è stato ferito gravemente alle spalle da sette colpi di… -