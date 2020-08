WhatsApp, un nuovo modo per liberare spazio sullo smartphone (Di lunedì 24 agosto 2020) Presto disponibile su WhatsApp una funzione per individuare più facilmente i file pesanti da poter cancellare. WhatsApp, tra i servizi di messaggistica più utilizzati al mondo, finisce spesso per essere per molti utenti la app più “pesante” sullo smartphone. Oltre che per scambiare messaggi di testo e informazioni strettamente necessarie è largamente utilizzato per condividere immagini e video di carattere ludico. Sono proprio questi file a occupare la maggior parte dello spazio destinato alla app, ed eliminarli non è sempre così rapido e intuitivo. Secondo il sito di tecnologia WABetaInfo WhatsApp introdurrà presto una funzionalità che renderà più semplice l’eliminazione dei file ... Leggi su bloglive

infoitscienza : WhatsApp, nuovo strumento per cancellare file pesanti: come funziona - DarioMassi : Importanti novità in arrivo per #WhatsApp: come funzionerà il nuovo tool per liberare storage (foto) | AndroidWorld… - infoitscienza : Importanti novità in arrivo per WhatsApp: come funzionerà il nuovo tool per liberare storage (foto) - claudosky : RT @veronihkaaa: Con il nuovo aggiornamento whatsapp: Niente ultimo accesso Niente 'sta scrivendo' Niente 'sta registrando' Niente 'online'… - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Riccardo Cocciante - Tempo nuovo -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 -