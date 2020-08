Wanda Nara mette foto dei bambini con maglia del Psg e piovono gli insulti per Icardi (Di lunedì 24 agosto 2020) Pioggia di insulti per Wanda Nara e il marito Mauro Icardi ieri in panchina con il Psg nella finale di Champions League persa dai parigini battuti dal Bayern Monaco. Oggi l'argentina ha pubblicato una foto dei suoi figli che indossavano la maglia del Psg e subito dopo sono piovuti insulti di ogni tipo ma anche volgarità. Wanda Nara non ha cancellato i messaggi osceni lasciando anche la foto sul proprio profilo Instagram.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CERQJZiBEpA/" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

