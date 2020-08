Wall Street apre tonica. Nasdaq e S&P verso nuovi record (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – Wall Street parte in rialzo con il Nasdaq e l’S&P pronti ad aggiornare i record storici, complice l’ottimismo generato dalla speranza di un vaccino anti-Covid. L’annuncio dell’avvio della sperimentazione con l’uso del plasma è stato dato ieri dal Presidente Trump. L’indice Dow Jones apre quindi gli scambi con un guadagno dello 0,62%, performance positiva anche per l’S&P-500, che avvia la giornata in aumento dello 0,77%. In forte rialzo il Nasdaq 100 (+1,39%); sulla stessa tendenza, sale l’S&P 100 (+0,98%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni (+1,44%), informatica (+1,35%) e beni di consumo secondari (+1,18%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Apple ... Leggi su quifinanza

