"Voglio fare da cavia". Barbara Palombelli, il "colpo di testa" sul coronavirus. La insultano: "Sei folle" (Di lunedì 24 agosto 2020) Svolta italiana nella lotta al coronavirus, e potrebbe contribuire anche Barbara Palombelli. All'Inmi Spallanzani è stata iniettata la prima dose di vaccino messo a punto dall'azienda italiana Reithera su una volontaria. La sperimentazione durerà 24 settimane, e anche la conduttrice di Forum si candida per partecipare. "Voglio fare da cavia per il vaccino... Come si fa?", domanda su Facebook la moglie dell'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli. Alcuni applaudono, altri la criticano parlando di "idea folle": La frase ha suscitato subito reazioni contrastanti tra i contatti della Palombelli, che si dividono tra quanti ne ammirano coraggio e altruismo e quanti giudicano l'idea "folle". La ... Leggi su liberoquotidiano

Leo Gullotta: «Non ho mai detto di essere omosessuale perché nessuno me lo aveva chiesto»

Le questioni di look non c’entrano ma l’espressione della propria personalità, quella invece sì. Così quando Leo Gullotta ha attraversato con passo scattante il palcoscenico del Teatro Greco in occasi ...

Migliaia di bielorussi sfidano Lukashenko. Mosca fa la guardia: "Qualcuno vuole il sangue"

Non è bastata la repressione, non sono servite le minacce. Non ha messo paura a nessuno l’ultima decisione di Aleksandr Lukashenko, di serrare le fabbriche che erano in sciopero. I bielorussi scendono ...

