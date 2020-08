Viviana Parisi, la ricostruzione della Procura non convince la famiglia. I 4 punti che non tornano (Di lunedì 24 agosto 2020) Per la Procura di Patti quello di Viviana Parisi è stato un omicidio-suicidio. Per la famiglia della donna trovata morta nelle campagne di Caronia l’8 agosto scorso, «Viviana non ha ucciso suo figlio». Un rompicapo doloroso che in questi giorni vede gli inquirenti studiare tutti i dettagli della tragedia della morte della dj messinese e di suo figlio Gioele di 4 anni, e che continua a non dare pace ai familiari. Almeno quattro i punti di dissenso ai quali si aggiungono le polemiche per il ritardo soprattutto nel ritrovamento del corpo di Gioele, dopo giorni e giorni di ricerche. I resti dei due corpi martoriati dagli animali selvatici non hanno saputo svelare con immediatezza le ... Leggi su open.online

