Viviana Parisi, la famiglia Mondello presenta querela. “Troppo tempo nelle ricerche, qualcosa non torna” (Di lunedì 24 agosto 2020) La famiglia di Daniele Mondello, vedovo di Viviana Parisi e padre del piccolo Gioele, ha deciso di presentare una querela contro ignoti per presunte omissioni in merito alla morte della dj messinese e di suo figlio. Emergono nuovi elementi sulla morte della dj messinese Viviana Parisi, scomparsa da casa il 3 agosto e ritrovata morta … L'articolo Viviana Parisi, la famiglia Mondello presenta querela. “Troppo tempo nelle ricerche, qualcosa non torna” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Agenzia_Ansa : Immagini dai droni, il corpo di Viviana Parisi era ai piedi del traliccio dove è stata ritrovata, già il 4 agosto,… - Corriere : Ecco perché, secondo la Procura, Viviana Parisi ha ucciso Gioele e si è suicidata - Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Gioele e Viviana Parisi, le immagini del drone – Il corpo della dj era sotto il traliccio il 4 agosto ma del bimbo nes… - infoitinterno : Viviana Parisi, procuratore: 'Da fotogrammi non risulta corpo Gioele vicino alla madre' -