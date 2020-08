Viviana Parisi, il corpo della dj ai piedi del traliccio già il 4 agosto (Di lunedì 24 agosto 2020) Viviana Parisi, il corpo della dj ai piedi del traliccio già il 4 agosto. È quanto svelano le immagini catturate da un drone dei vigili del fuoco Viviana Parisi ha perso la vita il giorno stesso della scomparsa, tant’è che la mattina dopo (era il 4 agosto scorso) un drone dei vigili del fuoco aveva … L'articolo Viviana Parisi, il corpo della dj ai piedi del traliccio già il 4 agosto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

era visibile ai piedi del traliccio il corpo di Viviana Parisi, verosimilmente nella identica posizione in cui qualche giorno dopo veniva ritrovato. Non si evidenzia la presenza del corpo del ...Patti Prosecutor Angelo Cavallo said the body of son Gioele Mondello was not sighted near that of his mother, 43-year-old Viviana Parisi. Lawyers for the Mondello family meanwhile filed a complaint ...