Viviana Parisi e Gioele Mondello, i legali della famiglia presentano un esposto per la modalità delle ricerche (Di lunedì 24 agosto 2020) I parenti sin dall'inizio hanno sollevato dubbi su come sono state condotte le ricerche nei boschi di Caronia. I legali ribadiscono di non credere alla pista dell'omicidio-suicidio Leggi su corriere

Corriere : Ecco perché, secondo la Procura, Viviana Parisi ha ucciso Gioele e si è suicidata - Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - fanpage : Il piccolo #Gioele è morto - kvittoriak : Eduardo Palladino elenca i punti oscuri su #Viviana Parisi e #Gioele e nel farlo vi indica luoghi distanze e fatti.… - Notiziedi_it : Viviana Parisi, la ricostruzione della Procura non convince la famiglia. I 4 punti che non tornano -