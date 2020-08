Viviana Parisi e Gioele: emerge la verità: ecco cosa è successo prima e durante la tragedia (Di lunedì 24 agosto 2020) Più passano i giorni e più si va delineando quello che è accaduto a Viviana e Gioele, mamma e figlio, ritrovati morti nelle campagne di Caronia, in Sicilia. Un GIALLO che si aggroviglia tra dubbi, cose non chiare e coincidenze che rendono, senza ombra di dubbio, il GIALLO dell'estate. I primi risultati dell’autopsia sembrano confermare la pista investigata dell’omicidio-suicidio. Non una caduta accidentale dal traliccio, ma il volo di chi vuole farla finita. Non una madre che sale in alto per cercare il figlio disperso nel bosco, ma una donna che cerca il suicidio e lo trova. ecco la verità, la triste e macabra verità. Il cadavere di Viviana Parisi era a 3 metri di distanza, riverso di lato. Non è mai ... Leggi su howtodofor

