Viviana Parisi, dai legali esposto su ricerche e mancato aiuto. La ricostruzione della Procura non convince la famiglia (Di lunedì 24 agosto 2020) Per la Procura di Patti quello di Viviana Parisi è stato un omicidio-suicidio. Per la famiglia della donna trovata morta nelle campagne di Caronia, l’8 agosto scorso, «Viviana non ha ucciso suo figlio». Un rompicapo doloroso che in questi giorni vede gli inquirenti studiare tutti i dettagli della tragedia della morte della dj messinese e di suo figlio Gioele di 4 anni, e che continua a non dare pace ai familiari. I legali: «Vogliamo che si indaghi per capire se ci sono state omissioni» «Stamattina abbiamo presentato alla Procura di Patti una querela contro ignoti per presunte omissioni sulla morte di Viviana Parisi e del ... Leggi su open.online

Dj morta, la procura: «Corpo di Gioele non era accanto a quello di Viviana Parisi»

Il corpo di Viviana ai piedi del traliccio un giorno dopo la scomparsa

"Nessuna pista privilegiata sulla morte di Viviana e del piccolo Gioele"

