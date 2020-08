Viviana e Gioele, terribili conferme dagli inquirenti: un piano di morte progettato da tempo (Di lunedì 24 agosto 2020) morte Viviana Parisi: con il passare delle ore la drammatica ricostruzione fatta dagli inquirenti in merito al giallo di Caronia trova conferma. Per la Procura di Patti che coordina il caso, infatti, la dj aveva già in mente da tempo di uccidere il figlio per poi togliersi la vita. Viviana Parisi, un piano di morte premeditato da tempo? Secondo le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, appunto, la donna avrebbe tentato il suicidio già lo scorso giugno, ingerendo un’ingente quantità di pillole. “Viviana ci aveva già tentato da sola, non riuscendoci, il 28 giugno scorso, ingerendo 8 pillole di un farmaco antidepressivo” – scrive il Corriere.it – ... Leggi su urbanpost

gaiatortora : Avvocato di Mondello per pietà del piccolo Gioele e della sua mamma la smetta di andare in TV a spiattellare tutti… - Corriere : Ecco perché, secondo la Procura, Viviana Parisi ha ucciso Gioele e si è suicidata - rtl1025 : ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 ag… - Faby_Nava77 : RT @Corriere: 'E' stato omicidio-suicidio' - Rancoronico : RT @Corriere: 'E' stato omicidio-suicidio' -