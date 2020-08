Viviana e Gioele, bomba dalla famiglia: "Inchiesta sulle ricerche dei corpi" (Di lunedì 24 agosto 2020) La famiglia Mondello ha presentato un esposto in Procura contro le modalità di ricerca di Viviana Parisi e Gioele Mondello. I parenti da molti giorni contestano come sono state condotte le ricerche per ritrovare la donna e il figlio di 4 anni, spariti il giorno dell'incidente dello scorso 3 agosto nel tunnel di Pizzo Turda, sull'A20 Messina-Palermo all'altezza di Caronia. Il corpo di Viviana è stato ritrovato l'8 agosto, quello di Gioele solo il 19, dopo 16 giorni, e grazie all'intervento di un volontario. Per la Procura di Patti, la pista privilegiata è quella dell'omicidio-suicidio, mentre i legali del marito e padre Daniele Mondello tengono duro sulla versione della tragica fatalità nel bosco. Leggi su liberoquotidiano

