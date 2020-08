Vissani: «Gli italiani vanno tutelati. Gli scafisti sono come mosche, arrivano continuamente» (Di lunedì 24 agosto 2020) Gianfranco Vissani torna ad attaccare il governo. In collegamento con a Stasera Italia, la trasmissione condotta da Veronica Gentili su Rete 4 lo chef ancora una volta non risparmia critiche. Si parla di immigrazione ma anche di coronavirus. Due emergenze che stanno creando forti tensioni nel Paese. Vissani: «Bisogna tutelare gli italiani» Vissani è ormai un simbolo della battaglia contro il governo giallorosso che non muove un dito contro l’invasione e gli sbarchi incontrollati. «Abbiamo 1.200 contagi che non sono niente rispetto ai 3mila di Francia, Germania e Spagna – ha dichiarato Vissani – l’unica cosa che dobbiamo fare è tutelare i nostri cittadini. Il Covid si può fermare ma gli scafisti ... Leggi su secoloditalia

Gianfranco Vissani fa sempre discutere quando è ospite in collegamento a Stasera Italia, la trasmissione condotta da Veronica Gentili su Rete 4. Si parla di immigrazione, che è il tema più caldo delle ...

