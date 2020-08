Virus, c’è allerta nel paese: “Così l’Italia arriva a 4mila casi al giorno” (Di lunedì 24 agosto 2020) L’aumento dei casi di CoronaVirus negli ultimi giorni è sempre più evidente. E per Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms, il nostro paese in questo modo rischia. Continuando di questo andazzo, spiega in un’intervista al Messaggero, si potrebbero toccare presto i 4mila casi al giorno. Il problema, per Guerra, non è tanto la gravità dei nuovi … L'articolo Virus, c’è allerta nel paese: “Così l’Italia arriva a 4mila casi al giorno” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

vladiluxuria : Il trasformismo, virus dal quale non ci si difende con una mascherina. C’è chi considera la città che dovrebbe ammi… - Adnkronos : Rita #DallaChiesa: 'Basta aggredire la #Sardegna, lì #virus non c'era e l'avete infettata voi'… - GiovanniToti : Alta la guardia, con prudenza ma con lucidità. Nelle terapie intensive in tutta la #Liguria da questa mattina c'è u… - Sicilianodoc7 : RT @mircoDmirco: Amici miei. Non c'è traccia di virus. Straordinario. - babyspettri : RT @mircoDmirco: Amici miei. Non c'è traccia di virus. Straordinario. -

