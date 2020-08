Video di Mussolini sul suo profilo, il candidato sindaco forzista (appoggiato da Italia Viva): “Io, coinvolto nell’ideologia fascista” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Non dite che Italia Viva sostiene il nipotino del Duce, perché io non mi considero tale”. Così Roberto Mei, candidato sindaco del Comune di Corsico (Milano), spiega a TPI la sua posizione in seguito alla polemica scaturita da un vecchio post, in cui pubblicava un filmato di YouTube su Mussolini, al quale si rivolgeva con l’affettuoso nomignolo di “nonno”. “Non è la prima volta che quel post mi viene rinfacciato, ma bisognerebbe contestualizzare”, spiega. “Sono passati nove anni e con tutta onestà non mi ricordo quale fosse il mio stato d’animo di allora. Probabilmente se incontrassi oggi il Roberto di allora, gli darei uno schiaffo. Quello che posso dire è che abbiamo vissuto una fase nella quale i nostri alleati ... Leggi su tpi

