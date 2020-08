Verona travolta dal maltempo, le strade sono fiumi di ghiaccio (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Veneto è stato colpito da un violento nubifragio che ha travolto in particolar modo le province di Verona, Vicenza e Padova. Le strade sono diventate fiumi di ghiaccio, gli alberi sradicati, l’acqua ha raggiunto livelli allarmanti. Le provincie più colpite dal maltempo sono quelle di Verona, Vicenza e Padova, i Vigili del Fuoco hanno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Il Veneto è stato colpito da un violento nubifragio che ha travolto in particolar modo le province di Verona, Vicenza e Padova. Le strade sono diventate fiumi di ghiaccio, gli alberi sradicati, l’acqu ...La nota della Regione ha infatti parlato di una «situazione è in evoluzione e costantemente monitorata dalla Protezione Civile regionale che - in stretto collegamento con il Sindaco di Verona - ha mob ...