Verona, il giorno dopo il nubifragio: alberi sradicati in centro città – Il video (Di lunedì 24 agosto 2020) Il giorno dopo il nubifragio che ha travolto Verona, nelle immagini che arrivano dalla città scaligera si vedono diversi alberi sradicati nelle vie del centro. Verona è stata, assieme ai Comuni circostanti, tra le zone più colpite in Veneto dal violento nubifragio di ieri. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato lo stato di crisi e in mattinata ha effettuato un sopralluogo al quale è seguito un punto stampa al municipio di Verona dove ha lanciato un appello al Governo: «Spero che dichiari lo stato di emergenza in Consiglio dei ministri e lo faccia in presto. Già ieri ho parlato con il capo della Protezione Civile, Borrelli, che, oltre a garantire il suo ... Leggi su open.online

