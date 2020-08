"Verona allagata? Il karma...". Il giornalista di Repubblica, l'orrore sinistro (Di lunedì 24 agosto 2020) Secondo Paolo Berizzi, il giornalista di Repubblica e L'Espresso, l'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio Verona è frutto del "karma", una punizione divina per "i nazifascisti e i razzisti" che popolano la città, Una posizione che ha scatenato la rabbia dei veronesi sui social e lo sconcerto anche di molti politici, tra cui Guido Crosetto che laconico si chiede: "Stava bene quando lo ha scritto", e più di un leghista che ha chiesto al gruppo Espresso e all'Ordine dei giornalisti di sanzionare il cronista. Il dubbio sollevato da Crosetto è lecito, anche se Berizzi, da anni impegnato in inchieste sui gruppi della estrema destra italiana, non è nuovo a queste "provocazioni". Verona nelle ultime ore è stata allagata da grandine ... Leggi su liberoquotidiano

