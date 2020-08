Venezia 2020: al compositore Terence Blanchard il premio Campari Passion for Film 2020 (Di lunedì 24 agosto 2020) Al compositore e musicista Terence Blanchard verrà assegnato il premio Campari Passion for Film 2020 nel corso della 77° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. La Biennale di Venezia e Campari annunciano che è stato attribuito al trombettista e musicista jazz di fama mondiale Terence Blanchard, nominato all'Oscar, sei volte vincitore del Grammy, compositore delle colonne sonore di molti Film di Spike Lee, incluso il recente Da 5 Bloods, distribuito questa estate da Netflix, il premio Campari Passion for Film della 77. Mostra Internazionale ... Leggi su movieplayer

