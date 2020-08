Valeria Marini negativa al Coronavirus (foto) (Di lunedì 24 agosto 2020) Con uno scatto 'stellare' pubblicato sul suo Instagram, anche Valeria Marini è risultata negativa al Coronavirus dopo aver fatto il tampone. Ne dà notizia lei stessa citando Federico Fashion Style - risultato positivo al test dopo essere rientrato dalla Sardegna - con il quale recentemente ha trascorso "molti bei momenti insieme" come scrive sul post che recita:La vita è bella. Tutti noi dobbiamo continuare ad apprezzare ogni momento. Da mesi abbiamo imparato a rispettare le regole e questo è il momento di continuare a farlo perché tutto ritorni come prima. Stamattina, quando mi ha chiamata Federico per dirmi che è risultato positivo al covid, è stato uno shock. Sono andata subito a fare un tampone risultato negativo. 24 agosto 2020 22:07. Leggi su blogo

Dopo essere risultato negativo al test sierologico in Sardegna, dove era andato in vacanza, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, parrucchiere di attrici e influencer, non sentendosi molto b ...

