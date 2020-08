Valeria Ciarambino: “Riaprirò l’ospedale di Agropoli e un presidio a Valle del Sele” (Di lunedì 24 agosto 2020) Valeria Ciarambino, candidata alla presidenza della Regione Campania: “Mai più inaugurazioni farlocche. Bisogna riprogettare sanità per il Cilento e le aree interne della Campania”. “Mai più tagli di nastri e inaugurazioni farlocche per prendere in giro i cittadini e mettere a rischio la loro salute. L’impegno che oggi mi prendo è di riaprire veramente l’ospedale … Leggi su 2anews

Biografia e stipendio di Valeria Ciarambino, la candidata del Movimento 5 Stelle alle regionali in Campania. Valeria Ciarambino si presenta per il Movimento 5 Stelle come candidata presidente alle ele ...È partita la campagna per le Elezioni Regionali in Campania che si terranno il 20 e 21 settembre prossimi. Si eleggono 50 consiglieri regionali e il presidente della Regione. In campo per la carica di ...