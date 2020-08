Vaia (Spallanzani): “Produzione vaccino in primavera”. La prima paziente una donna (Di lunedì 24 agosto 2020) ROMA – “A noi interessa che il vaccino sia efficace. Se questa prima fase va bene si continuerà con la seconda e la terza fase, che probabilmente faremo in un Paese dell’America Latina dove il virus è in crescita. E se tutto avviene nei tempi programmati, il nostro auspicio è che questo vaccino sia prodotto in primavera“. Così il direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, a margine dell’annuncio dell’avvio della sperimentazione di un vaccino italiano contro il coronavirus. Leggi su dire

