“Vada a fare in c**o”. Palamara al ristorante attaccato “a nome di tutti gli italiani che non sono comunisti” (Video) (Di lunedì 24 agosto 2020) Roma, 24 ago – Luca Palamara, indagato per corruzione e al centro dello scandalo delle nomine nelle Procure, se ne sta beato in vacanza grazie all’udienza rinviata al 15 settembre, ma mentre è seduto in un ristorante viene riconosciuto e apostrofato con un “vaffa” a nome di tutti gli italiani che “non sono del Pd o comunisti”. Il Video, girato da un cittadino che ha riconosciuto il pm in una località vacanziera – presumibilmente in Sardegna -, è stato pubblicato dall’account Twitter di RadioSavana ed è diventato subito virale. “Per tutti gli italiani che non sono piddini…” Questi i fatti. L’ex boss di UniCost, la potente ... Leggi su ilprimatonazionale

