Vaccino italiano anti Covid, allo Spallanzani iniziata la sperimentazione (Di lunedì 24 agosto 2020) E' un cinquantenne romano il primo volontario a sperimentare il Vaccino anti-Covid tutto 'made in Italy' presso l' ospedale Spallanzani . All'uomo, che preferisce mantenere l'anonimato, è stata ... Leggi su quotidiano

GassmanGassmann : Oggi all’ospedale Spallanzani, inizia la sperimentazione del vaccino italiano.Grazie sempre ai ricercatori,ai medic… - Adnkronos : #Covid, al via la sperimentazione del #vaccino italiano - fattoquotidiano : IL COVID NON SI FERMA La curva epidemica dell’Italia ha spiccato un nuovo balzo verso l’alto. Oggi parte la sperim… - Doctorik3 : RT @GassmanGassmann: Oggi all’ospedale Spallanzani, inizia la sperimentazione del vaccino italiano.Grazie sempre ai ricercatori,ai medici,… - 501_tot : RT @GassmanGassmann: Oggi all’ospedale Spallanzani, inizia la sperimentazione del vaccino italiano.Grazie sempre ai ricercatori,ai medici,… -

Fase uno in Italia, successive all'estero dove virus cresce (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 ago - 'E' stata inoculata la prima dose: questa prima persona volontaria sara' tenuta in osservazi ...Se la sperimentazione darà risultati positivi, il vaccino potrebbe essere disponibile in primavera. "Oggi arriverà qui il primo italiano, il primo volontario che si sottoporrà alla sperimentazione del ...