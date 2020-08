Vaccino italiano anti-coronavirus, al via la sperimentazione sull’uomo allo Spallanzani (Di lunedì 24 agosto 2020) Roma, 24 ago – Inizia questa mattina all’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma la sperimentazione sull’uomo del Vaccino made in Italy contro il coronavirus. “Oggi arriverà qui il primo italiano, il primo volontario che si sottoporrà alla sperimentazione del Vaccino. Sono molto soddisfatto e orgoglioso di questo”, annuncia il direttore sanitario Francesco Vaia a Uno Mattina estate su Rai1. Antonella Folgori, ad di Reithera, l’azienda che ha sviluppato il Vaccino, conferma che è già stata inoculata la prima dose. In tutto sono 90 i volontari scelti su oltre 7mila che hanno presentato la candidatura. Il progetto, sviluppato dai ricercatori dello ... Leggi su ilprimatonazionale

