Vaccino Covid, somministrata prima dose allo Spallanzani: “Forse pronto in primavera” (Di lunedì 24 agosto 2020) Vaccino Covid, è avvenuto stamattina alle 08.30 la prima somministrazione su uomo all’ospedale Spallanzani di Roma. Il direttore Francesco Vaia svela: “Possibile produzione in primavera, se tutto andrà bene”. Coronavirus, è iniziata questa mattina la sperimentazione del Vaccino made in Italy all’ospedale Spallanzani di Roma. E ci sono già importanti aggiornamenti in merito. Alle 08.30, … L'articolo Vaccino Covid, somministrata prima dose allo Spallanzani: “Forse pronto in primavera” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

